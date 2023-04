Uomini e donne, rottura tra Luca Salatino e Soraia: lei smentisce il tradimento

"Sono una come voi, cercate di capire il momento, è stata una scelta sofferta", esordisce così Soraia Allam Ceruti in uno sfogo via social condiviso a poche ore dalle dichiarazioni (sempre a mezzo social) dell'oramai ex compagno Luca Salatino il quale annunciava la fine della loro storia.

L'ex corteggiatrice non ci sta e smentisce le accuse di tradimento: "Non sto con nessun imprenditore comasco", spiega Soraia sottolineando come non sia stata una scelta d'impeto. Dichiarazioni che cozzano con le varie segnalazioni diffuse nei giorni scorsi che la vedevano in compagnia di un bell'uomo.

La cosa curiosa è che dopo aver condiviso queste stories e aver riportato pubblico il suo profilo, nel giro di pochissimo lo ha reso nuovamente privato, rendendo accessibili le stories solo ai followers.

Luca Salatino invece, dopo lo stringato annuncio via social, ha preferito la via del silenzio.