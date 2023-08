Uomini e donne, anche Roberta e Samuele si dicono addio: la conferma dopo i rumors

Storia al capolinea anche per Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani. La conferma è arrivata via social dai diretti interessati.

A gennaio 2022 la scelta, quasi a sorpresa, perchè la sua preferenza sembrava propendere per Luca Salatino. Da lì l'inizio di un amore pendolare tra Roma e Arezzo, gli scatti di una coppia "normale", lei divisa tra lo studio (e qualche sposorizzata) lui che decide di seguire la sua passione per la cura del proprio corpo e l'allenamento. Il mese scorso iniziano a non mostrarsi più insieme sui social e le indiscrezioni si fanno insistenti: Roberta e Samuele non stanno più insieme. Quindi la (mezza) smentita sui social e, poche ora fa il cambio di scena: entrambi pubblicano una stories dove dichiarano la fine della loro storia.

"Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male - spiega l'ex tronista - Abbiamo avuto la maturità di guardarci negli occhi e capire che nessuno dei due vuole che l’altro soffra e che questa situazione non stava facendo del bene a nessuno. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile, ma crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi. Non so dirvi cosa succederà in futuro, non possiamo saperlo, i sentimenti non svaniscono in due giorni e non svanisce facilmente neanche la speranza che le cose in un futuro possano sistemarsi".

Sulla stessa linea il post condiviso dall'ex corteggiatore: "Ciao, sto scrivendo con paura e con un nodo alla gola inspiegabile.. Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di interrompere la nostra storia…"