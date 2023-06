Uomini e donne, Silvia annuncia la fine con Sabino: "È stato un bel film. Lui mi ha usata"

SIlvia Zanin è stata tra le dame che più si sono messe in mostra nell'ultima stagione di Uomini e donne, spesso al centro di discussioni, non sempre piacevoli, ma si è dimostrata una donna molto schietta e determina. Arrivata a Uomini e donne per "gioco", dopo qualche mese di frequentazione con vari cavalieri, sembrava aver trovato l'amore con Sabino. La loro è stata un'uscita in grande stile, con lei visibilmente commossa e presa da quello che pensava e sperava potesse essere un grande amore.

Della loro relazione però oggi non rimane nulla. A rivelarlo è propio lei durante una diretta social con Fralof. "È stato un gran bel film - ha dichiarato Silvia - Si è venduto molto molto bene. Se più che a Uomini e Donne avesse partecipato a un Golden Globes, avrebbe vinto per miglior attore protagonista. Da Oscar. Avrebbe vinto l’Oscar".

La dama si è detta fortemente delusa: "Fuori dalle telecamere ho avuto una brutta sensazione. Si è dimostrata una persona che non è". La loro relazione è durata sì e non un mese: "Non ho mai postato una foto insieme a lui e devo dirti la verità sono rimasta molto molto male perché secondo me era un uomo, per quello che lo avevo conosciuto io, con cui ci poteva essere una storia. Difficile perché la lontananza c’era sicuramente, però avrebbe potuto nascere qualcosa. Invece assolutamente no. E secondo me sono stata anche usata se proprio devo dirla tutta".

E su un suo possibile ritorno nel parterre femminile ha dichiarato: "La redazione sa per cui non lo so".