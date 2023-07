Uomini e donne, "Pubblicherai le foto di tua figlia?": la domanda "scomoda" a Natalia Paragoni

"Se un po' mi conoscete sapete che io sono molto riservata a livello famigliare, quindi non lo so".

Natalia Paragoni, oramai prossima al parto, mette le mani avanti davanti alle domande curiose dei fans che in questi mesi stanno vivendo con lei (attraverso i social) le gioie della gravidanza. Quando le chiedono se mostrerà sui social il volto della sua piccolina, l'ex corteggiatrice si mostra in difficoltà e dichiara: "È un argomento, molto complicato, difficile, ne abbiamo parlato tanto, sia con le nostre famiglie che con i nostri più cari amici e non saprei dirvi...".

Dall'inizio della sua storia con Andrea Zelletta ha spesso condiviso istanti di vita di coppia, piuttosto che scampoli di vita quotidiana, non oltrepassando mai il confine o meglio ha pubblicato quanto era pubblicabile senza darsi in pasto ai social h24 e molto probabilmente anche un aspetto così intimo come la condivisione del volto della sua bambina, potrebbe essere tenuto lontano dagli scatti condivisi sui social, o almeno questo è il suo pensiero oggi, quando ancora la sua piccola è dentro il suo ventre poi, probabile che l'entusiamo del diventare madre la portino a cambiare idea.