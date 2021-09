Francesco Monte e Isabella in crisi? Spunta la sfuriata dell'ex tronista

Un'altra relazione giunge al capolinea per l'ex tronista Francesco Monte. O almeno questo è quello che traspare dalle pagine del settimanale Chi che annuncia la fine del rapporto tra Monte e la modella Isabella De Candia, rottura che arriva dopo due anni di relazione.

La reazione di Monte

"Fatta una lunga pausa, i due si sono detti addio, anche se lui, sotto sotto, spera ancora in un ritorno di fiamma", scrive il magazine diretto da Alfonso Signorini nella rubrica Chicche di Gossip. La notizia ha presto fatto il giro della rete e l'ex tronista non è rimasto in silenzio. Sul profilo Instagram di Isaechia che aveva riportato la notizia, Monte ha scritto: "Articolo fake e come i commenti di un degrado e una ignoranza inaudita, quanta povertà umana mamma mia. Pensate a vivere la vostre vite anziché vivere di ste minchiate". Cosa ci sarà di vero?