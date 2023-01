Uomini e donne, Francesca Del Taglia single e innamorata: "Sì, dei miei figli"

È trascorso qualche mese dalla fine della storia tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Una rottura dopo nove anni di relazione e due figli, che ha portato anche a degli scontri via social soprattutto da parte dell'ex tronista che si è detto deluso dalla ex. I due si sono poi concessi una tregua e, sotterrata l'ascia di guerra ora per il bene dei figli Brando e Zeno, sembrano aver trovato un rapporto civile.

Chiusa la relazione, Francesca Del Taglia è stata duramente attaccata sui social per aver mostrato frettolosamente il suo nuovo fidanzato, Federico Ferentino. Alle critiche l'ex corteggiatrice ha sempre mostrato il fianco e, a chi le chiede se si possa già parlare di amore, lei glissa dicendo che è Sì innamorata, ma dei suoi figli. Ragion per cui lei non ha ancora sentito la necessità di presentare loro il nuovo compagno.

E nonostante, a più riprese, i due diretti protagonisti di Uomini e donne abbiamo parlato dei motivi che li hanno portati alla rottura, i followers quasi increduli, continuano a chiedere spiegazioni sulla fine di una storia che sembrava andare a gonfie vele. A chi le chiede se il lavoro di dj di Eugenio abbia influito, lei molto serenamente spiega che tra i motivi che li hanno portati alla crisi c'è indubbiamente il fatto che non si vedessero mai proprio per il lavoro di lui. E a chi le fa notare come anche il suo nuovo fidanzato sia un dj lei semplicemente risponde che quello non è il suo primo lavoro, fa l'autista di professione e saltuariamente fa il dj.

Infine, ai romantici che forse ancora sperano in un ritorno di fiamma dal momento che lei non ha rimosso le foto di coppia dai social, l'ex corteggiatrice dichiara: "Non abbiamo 12 anni, abbiamo passato 10 anni insieme, abbiamo due figli meravigliosi non sento il bisogno di toglierle".