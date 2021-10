Che cosa potrebbe esserci dietro l'addio di Gabrio a Uomini e Donne

Si era ritagliato il suo spazio all'interno del programma come corteggiatore della tronista trans e sembrava che tra i due ci fosse un feeling particolare ma il gigante buono, come era stato definito da Andrea Nicole, non ha retto al confronto con Ciprian che nel frattempo ha baciato la tronista.

Il corteggiatore dal passato carico di sofferenze ha dichiarato in puntata di esserci rimasto male perché per lui il bacio è un gesto molto importante, più intimo del sesso e quindi ha deciso di auto eliminarsi. Decisione che non ha lasciato indifferente la tronista che ha salutato il corteggiatore con un lungo abbraccio.

"Non potevo continuare a fingere"

A telecamere spente Gabrio ha voluto spiegare la sua posizione condividendo sui social le motivazioni che l'hanno spinto a lasciare Uomini e donne: "Ho lasciato per un insieme di fattori - scrive - sicuramente potevo continuare e fingere, ciè mi avrebbe portato sempre più notorietà...sono 3 settimane che non vado a Roma. Ho fatto la scelta più semplice? Più difficile? Se non avete provato questo percorso, conosciueto e toccato le persone interessate, non potete saperlo. Da fuori le percezioni sono in un modo, nello studio in un altro...Ci vediamo la mattina a fare i bidoni".

Sarebbe stato un No

Messaggi che ha ricevuto anche delle contestazioni da parte di chi sostiene che la sua sarebbe stata una scelta di comodo perché il suo sarebbe stato un No e sarebbe stato quindi massacrato.