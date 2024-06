Uomini e donne, per la prima volta Gaia raggiunge Daniele a Napoli

Mentre c'era già chi parlava di crisi in corso, la neo coppia uscita da Uomini e donne documenta il primo soggiorno napoletano di lei. L'ex corteggiatrice Gaia Gigli ha infatti raggiunto il suo fidanzato a Napoli e lo scatto condiviso dall'ex tronista intento a baciare la sua ragazza è davvero dolcissimo.

Non è mancata la voglia di vedersi ma piuttosto hanno dovuto cercare di incastrare il tutto dal momento che lei ha anche un figlio di 4 anni nato da una precedente relazione e che ovviamente ha bisogno della sua mamma.

Giusto qualche ora fa l'estetista milanese aveva rassicurato i fans dicendo che se lei e Daniele Paudice non avevano ancora avuto modo di viversi se non in qualche fugace momento post scelta è che dovevano cercare di far combaciare gli impegni di mamma di lei e di lavoro di lui. Ora il piccolo Diego, figlio di Gaia, è stato affidato ai nonni e lei è arrivata a Napoli dove, a vedere i bagagli, rimarrà per qualche giorno.