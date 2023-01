Uomini e donne, Gemma non molla il giovane cavaliere: "Mi sento di avere delle chances"

Quando tutti mettono in discussione la veridicità dell'interesse di Alessandro nei confronti di Gemma, lei, sicura del fatto suo, cerca di sfoderare tutte le sue armi per portarlo a sé. La storica dama, nell'ultima puntata si rivolge al giovane cavaliere e gli confessa di averlo visto un po' in difficoltà e a tal proposito dichiara: "Io sono assolutamente sicura di me stessa, di quello che voglio (continuare a conoscerti), so di potermelo permettere perchè ho delle chance".

Parole che trovano la pronta risposta del campano: "Per me è un'esperienza nuova, quella di conoscere una donna più grande di me, quello che mi manca è il secondo passaggio: l'affinità...".

E mente Gemma sfodera tutte le sue armi, gli altri cavalieri iniziano a temere Alessandro che, puntata dopo puntata sembra raccogliere molti consensi, anche da dame ben più giovani della Galgani...riuscirà Gemma spuntare la concorrenza e fare breccia nel campano?