Alla corte della Dama

Uomini e donne, per Gemma arriva un 40enne (e rifiuta i "baci dell'elefante")

La dama torinese è uscita con Biagio ma non è ceduta alle sue avances. Non convinta totalmente di questa frequentazione, accoglie in studio una new entry: un giovane romano (30 anni in meno di lei) che si dice desideroso di conoscerla