Uomini e donne, "scintille" in studio: Biagio scarica Sabina, Gemma parcheggia Andrea

Sulla scia delle accuse mosse dalla torinese nei confronti delle "colleghe", il cavaliere partenopeo decide di interrompere la sua frequentazione con la bionda romana e mantenere il rapporto con la Galgani. Ancora in attesa di risposta il 40enne sceso per conoscere la torinese

Ci eravamo lasciati con le accuse di "inciucio" mosse da Gemma nei confronti di Sabina e Maria. Tina, ipotizzando che la torinese si fosse inventata tutto, aveva chiesto le prove ma a sorpresa la dama del Trono over ha riferito in puntata di essere stata informata da un cavaliere di questa complicità tra le due donne, ma per rispetto non vuole rivelare "la fonte".

Inevitabile il polverone mosso in studio da Tina che continua a non credere alle parole di Gemma, ma anche dalle stesse Sabina e Maria che si rivolgono alla torinese con parole forti ed offensive.

Nel bel mezzo della bagarre viene interpellato anche Biagio, che nel frattempo si è visto con Gemma: "Avevo già dei sospetti ma dopo questo, mi sento di dire che sono due persone complici e false" dichiara parlando di Sabina e Maria.

Affermazioni che lasciano un po' così dal momento che fino a qualche puntata fa il napoletano faceva loro la corte con gesti anche importanti. Sta di fatto che Biagio ha messo la parola fine alla frequentazione con Sabina e ha deciso di dedicarsi solo a Gemma. La torinese però precisa che non intende dargli alcuna esclusiva dal momento che il suo cuore batte per Maurizio, dmenticando però Andrea, il 41enne romano arrivato in studio proprio per conoscere la dama del Trono over.

Ecco che la padrona di casa fa presente che il 41enne è ancora in attesa di una risposta. Gemma confessa di trovarsi in difficoltà perchè durante la settimana non ha mai cercato di contattarlo perchè presa da altro e sarebbe propensa a chiudere sul nascere la cosa ma il giovane decide di darle tempo pertanto Gemma lo parcheggia in attesa di giudizio.