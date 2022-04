Uomini e donne, Gemma sotto attacco: "Uscirà perché cerca la buona uscita, pensa solo agli affari"

Era arrivato a Cinecittà mosso dalla curiosità di conoscere Gemma poi, le cose non sono andate e di lui non c'è più stata traccia. Pierluigi, 63enne calabrese ma oramai milanese d'adozione, ha raccontato alcuni retroscena della sua esperienza a Uomini e donne in una recente intervista rilasciata a Fralof. Nello specifico, ha parlato della sua frequentazione con la dama torinese.

"É una bella donna, sembra impossibile abbia più di 70 anni", così l'ex cavaliere parla di Gemma Galgani, la dama con la quale era iniziato anche un approccio un pochino più intimo: "La prima volta è scattato il bacio, ma non era caloroso - racconta - Probabilmente non le piacevo abbastanza, ma in quel periodo avrebbe detto di no a chiunque. Ma io già avevo capito che non sarebbe nato nulla tra noi [...] Ci sono stati tre baci in totale. Il secondo è stato a stampo, il terzo è stato a casa sua".

Pensava più al business

Poi arriva la stoccata che non ti aspetti: "Lei pensava alle altre cose, al business, non era evidentemente interessata - racconta Pierluigi - Ma lì c’è stato anche un bacio con la lingua, anche se l’ho cercato io. C’è stato anche l’effetto cuscino (si è alzata la pressione) ma non l’ho vista presa".

Pierluigi ha quindi abbandonato lo studio ma, a suo dire, ci sono buone possibilità per un ritorno. E sul fatto che Gemma sia andata avanti e abbia frequentato altri uomini, racconta: "Mi ha dato fastidio, ho avuto un po’ di gelosia. Ne sono passati tanti, ma so che ultimamente sta uscendo con un altro signore".

Le serve la buona uscita

E sgancia la bomba: "Ti posso anticipare che con questo uomo probabilmente uscirà dal programma. Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita. Lui si chiama Giacomo e la vuole fuori da Uomini e Donne".