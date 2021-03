Uomini e donne, clamoroso passo indietro di Gemma: non cede alla avances bollenti di Cataldo

In quest'ultima stagione è stata molto "gettonata": prima Paolo, poi Biagio e ancora Maurizio (I°, II° e III°), frequentazioni che però l'hanno portata ad un nulla di fatto. Ora alla sua "corte" è arrivato un napoletano che sembra voler andare al sodo ma Gems, non così coinvolta, lo frena

Al secondo appuntamento le chiede di fermarsi a dormire ma lei lo placa. Un rifiuto che non ci si aspetta da una dama passionale come Gemma Galgani eppure questo è stato l'epilogo dell'ultima uscita con Cataldo. "Non le interessa altrimenti l'avrebbe baciato subito come ha fatto con gli altri", ha sottolineato Gianni Sperti ma la torinese ha voluto fare chiarezza: "Lui è particolamente affettuoso, abbiamo ballato, ci siamo accoccolati ma ho trovato fuori luogo che alla seconda uscita mi dicesse di fermarsi a dormire da me". Ecco che a sorpresa lui se ne esce dicendo che quella proposta giudicata fuori luogo fosse in realtà una provocazione per metterla alla prova.

Gemma è incredula. "Mettermi alla prova alla mia età?". Che alla storica dama del Trono over non sia scattata subito la molla nei confronti del suo corteggiatore non è una novità ma d'altro canto Gianni la attacca dicendo: "Ti sembra esagerato un uomo che ti corteggi?". La Galgani precisa di non essere coinvolta come lui e parte il dibattito in studio.

Mentre si cerca di capire se l'interesse di Cataldo sia reale o meno, alla corte di Gems si presentano altri due uomini che, di primo acchito non l'hanno certo fatta palpitare. Si tratta di Lorenzo, 67enne, originario di Aversa, vedovo da 12 anni che dice di seguire la dama da quando ha iniziato la sua avventura a Uomini e donne. Dalla Campania al Veneto, terra d'origine di Walter, ex gelataio, 64enne. Nonostante i buoni proprositi dei due Gemma rivela che: "Sono molto lontani da me", ma non chiude la porta in faccia a nessuno.