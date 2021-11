Uomini e donne, Gemma sfodera la danza del ventre per il suo Costabile

Gemma non smette di stupire. In un'esterna con il suo Costabile ha deciso di cimentarsi nella danza del ventre per sedurlo. Esibizione (andata in onda nella puntata di martedì 9 novembre) che ovviamente ha infiammato lo studio soprattutto perchè se Costabile sembrava aver apprezzato l'esterna, Tina non ha perso tempo nell'esternare il suo dissenso nei confronti dell'atteggiamento della Galgani.

Ma non finisce qui la dama torinese ha scoperto che Costabile sente anche un'altra dama: Dominique. Un duro colpo per la Galgani, alla ricerca dell'esclusiva dopo i baci appassionati con il suo cavaliere.