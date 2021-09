Gemma Galgani pronta a lasciare Uomini e Donne? La Dama rompe il silenzio

Sono trascorsi 11 anni dall'ingresso negli studi Mediaset di Gemma Galgani. Il suo percorso è stato sicuramente ricco di colpi di scena e cambiamenti. Si è seduta nel parterre femminile del Trono over con la voglia di innamorarsi. Cercava un amore travolgente ma il più delle volte si sono rivelati dei fuochi di paglia anche nel suo rapporto più longevo, quello con l'affascinante Giorgio Manetti.

Tra pianti, trasformazioni, discussioni in studio Gemma è diventata una veterana del programma e proprio questa sua permanenza "datata" è stata spesso contestata quasi il suo obiettivo non fosse realmente quello di trovare l'amore ma la visibilità.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Di più la dama torinese ha parlato del suo futuro all'interno del programma e alla domanda sul quando sarà pronta a lasciare lei ha risposto: "Non ho mai pensato di lasciare Uomini e Donne. Voglio trovare l’amore. Solo allora lascerò. In quel momento potrò andare via serena". Quindi, il suo addio non sembra imminente.

I suoi amori Giorgio e Marco

"Il mio percorso è sempre stato vero - ha aggiunto la Galgani - Non ho mai finto ed è tutto reale, sono sempre stata onesta. Mi sono innamorata pazzamente di Giorgio Manetti e Marco Firpo. Sono state due storie meravigliose, che però purtroppo sono finite. Ora mi auguro di trovare la persona giusta. In quel momento potrò andarmene via".