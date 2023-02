Uomini e donne, Silvio accende i bollenti spiriti di Gemma

Forse non è stato un colpo di fulmine per Gemma Galgani ma certo ha trovato qualcuno che le sta dando del filo da torcere. Si chiama Silvio, ha 71 anni e arriva da Novara. Forse un po' fuori età per la storica dama, da sempre a caccia di compagni più giovani, ma certamente un uomo che non ci gira molto intorno e che al sesso, e ai preliminari, ci tiene.

Già dalle prime uscite ha cercato il contatto fisico con Gemma. Una carezza sul ginocchio, una strusciata, il farle sentire "il suo odore di maschio". Attenzioni che hanno messo "all'angolo" la dama.

L'intimità è fondamentale

Al contrario di altri, si è dichiarato per Gemma e solo con lei intende proseguire. Questo almeno quello dichiarato, poi come evolverà la cosa lo dirà solo il tempo. Il cavaliere si è detto attratto dallo stile e dalla femminilità di Gemma, un po' meno dalla sua attenzione alla "forma". Nel raccontarsi ha sottolineato come ci tenga anche alla sfera intima del rapporto, dettaglio che non è passato inosservato a Tina che subito ha punzecchiato Gemma e creando dell'imbarazzo in studio.

I due hanno quindi deciso di proseguire nella conoscenza. Nei primi momenti insieme si sono soffermati a carezze, anche in pubblico, e baci appassionati. I presupposti per una conoscenza "più approfondita" ci sono tutti.