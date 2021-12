Uomini e donne, Gemma è guarita dal Covid: le prime parole dopo la malattia

Gemma ha vinto il Covid. La dama ha condiviso sul suo profilo social un post di ringraziamento nei confronti di chi in questi giorni si è interessato di lei dopo che si era diffusa la notizia della sua positività. La torinese, oramai romana d'adozione, non aveva presentato sintomi gravi e pertanto si era anche mostrata in collegamento dalla sua stanza durante le scorse puntate.

Oggi finalmente può lasciarsi alle spalle i giorni di quarantena che l'hanno messa a dura prova con se stessa ma che, come dice lei, ha rappresentato un'occasione per apprezzare ancora una volta il bene che la circonda. É pronta dunque a tornare in studio e a regalare "spettacolo" con i suoi diverbi con Tina.