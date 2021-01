"Maurizio ha l'amante", la bomba per Gemma Galgani a Uomini e Donne

Il ritorno in studio dopo la pausa natalizia non è dei migliori. Quello che sembrava essere l'inizio scoppiettante di una frequentazione tra la Galgani e il suo cavaliere, ha avuto una violenta battuta d'arresto a causa di una "latitanza" sospetta

A chi pensava che la frequentazione tra Maurizio e Gemma potesse avere un exploit durante le vacanze di Natale si è dovuto ricredere difronte ai racconti della Galgani. La torinese ha infatti raccontato di essersi trattenuta a Roma e di non aver mai visto Maurizio. Anche le conversazioni telefoniche tra i due non sono state poi così intense e addirittura, Gemma ha parlato di conversazioni in bagno.

Dichiarazioni che hanno fatto sobbalzare Tina dalla sedia la quale ha insinuato che Maurizio abbia una doppia vita.

Il cavaliere ha cercato di minimizzare dicendo che in realtà, tempo addietro aveva chiesto a Gemma di raggiungerlo a Mantova ma lei non se l'era sentita. Tina allora ha rincarato la dose sostenendo che se davvero ci teneva doveva ravvivare l'invito.

Nonostante Guerci cerchi di difendere la sua posizione, l'opinionista è sempre più convinta che l'uomo stia facendo il doppio gioco e abbia una seconda vita al di fuori dello studio.

Nel frattempo in studio arriva Adel, un cavaliere egiziano, che si è detto interessato a Gemma. La dama decide di farlo rimanere (seppur con riserva). Mentre per Guerci arriva Michela, 42enne romana, che si è presentata in studio molto emozionata e imbarazzata dalla bellezza del cavaliere.