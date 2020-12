Uomini e donne, Gemma euforica: "Quel bacio lungo 10 minuti con Maurizio"

Continua la frequentazione tra la Galgani e il 50enne che molti identificano come il nuovo Giorgio. Nonostante lo scetticismo sulla loro storia, la complicità tra i due cresce giorno dopo giorno

Tailleur rosso, tacco a spillo e un sorriso stampato in volto. Gemma è raggiante e il motivo è da ritrovarsi nell'ultima uscita "al bacio" con Maurizio. Ebbene si, nonostante Tina metta in discussione l'interesse del cavaliere nei confronti della dama torinese, tra i due è scattato qualcosa e questa volta il primo passo l'ha fatto Maurizio: "Un bacio lungo, durato almeno 10 minuti, Gemma ha una notevole energia", spiega il 50enne.

Ma non è tutto, Maurizio lascia tutti a bocca aperta quando si presentano in studio altre tre dame che, dopo aver ascoltato le loro presentazioni, decide di non approfondire la conoscenza e concentrarsi su Gemma.

Anche Alfonsina si chiama fuori dai giochi: "Non mi è scattata quella cosa che mi fa dire, voglio andare oltre", spiega la donna. Gemma a questo punto rimane "in corsa" da sola e fantastica sul prossimo appuntamento mentre Gianni e Tina spingono sull'accelleratore: "Ti devi preparare", le dicono, convinti del fatto che tra i due manchi poco per "consumare" il rapporto.