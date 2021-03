Uomini e donne: Maurizio bacia Gemma, poi la scarica. In studio sono tutti contro di lui

Sirius, Paolo, Biagio, Maurizio (uno, due e tre) per non parlare di altre frequentazioni mordi e fuggi. Non c'è pace per Gemma Galgani che, ancora una volta, si è trovata ad essere la "scaricata" della coppia. L'ennesima stoccata arriva da Maurizio Giaroni con il quale ha avuto un'ultima uscita che lasciava presagire all'inizio di una passione e invece, una volta arrivati in studio il fuoco si è spento sul nascere.

Nonostante il cavaliere racconti di un bacio a stampo tra lei e la Galgani, frena subito gli animi dicendo che per lui non ha avuto particolare significato.

Questo resoconto fa sì che Maurizio venga messo in discussione. Il cavaliere cerca di rispondere agli attacchi di Tina e Gianni, che mettono in discussione la veridicità dei suoi intenti e dei suoi gesti ma ad un certo punto si alza e decide di abbandonare lo studio.

Gemma rimane di sasso e decide di aprirgli il suo cuore sperando così di convincerlo a rimanenere ma il cavaliere è irremovibile e come nelle migliori favole, concede un ultimo ballo alla sua "amata" e se ne va, deciso di non far più ritorno nel parterre maschile.