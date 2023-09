Uomini e donne, Gemma a mille per Maurizio ma lui non la bacerebbe: Ida la mette in guardia

Lei cerca continuamente il contatto, lui prende tempo...quali sono le reali intenzioni di Maurizio? Il nuovo cavaliere entrato nella vita di Gemma Galgani ricorda molto Giorgio. Entrambi toscani, di bell'aspetto, molto più giovane della dama con la torinese che dal primo approccio è partita in quarta.

Gemma e Maurizio sono usciti nuovamente insieme e lei è sembrata una adolescente al primo appuntamento. Lui l'ha adulata definendola :"Una ragazzina su un corpo cresciuto" lei che ha cercato ripetutamente l'abbraccio e una volta a centro studio è sembrata al quanto su di giri. Atteggiamento che hanno notato tutti, anche l'amica Ida presente in studio con il compagno Alessandro.

Maurizio ha girato un po' intorno alla questione: "Ho avuto la fortuna di andare oltre le etichette della Gemma mangia uomini o assettata di sesso”. Ma: "In questo momento non la bacerei", parole che hanno fatto storcere il naso a Ida Platano, che non lo vede coinvolto, mentre l'amica sembra voler proseguire senza timore "di farsi male".