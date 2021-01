Uomini e donne, Maurizio sceglie Gemma e manda a casa la nuova dama: scelta di comodo?

Continua il momento felice tra il cavaliere del Trono over e la torinese. Nemmeno l'entrata in scena di un'altra donna disposta a corteggiarlo scompone la coppia

Tina lo mette spesso in discussione non convinta del suo reale interesse per Gemma ma lui (Maurizio), ancora una volta, la smentisce decidendo di non voler iniziare una nuova frequentazione con Raffaella, una signora arrivata nello studio di Uomini e donne con l'intento di conoscerlo, per continuare il percorso iniziato con la torinese.

Scelta di comodo perchè la nuova dama non le piaceva? Può essere, come no, i fatti ad oggi sono dalla sua e lo vedono concentrato su una Gemma entusiasta come una una ragazzina alla prima cotta.

Nonostante gli attacchi di Tina ed Armando, la Galgani porta avanti la sua conoscenza con Maurizio convinta del fatto suo. Non resta che vedere cosa ci riserveranno i due nelle prossime puntate anche se si vocifera di una rottura imminente.