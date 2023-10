Uomini e donne, Gemma non si dà pace ma Maurizio esce con altre due dame

La scena si ripete: Gemma e Maurizio a centro studio con la dama che parla di abbracci, di telefonate di due ore che le lasciano intendere che il cavaliere provi qualcosa e lui che nega.

"Come fai a guardarmi con questo sguardo freddo, staccato, marmoreo, come se avessi parlato con un ufo" dichiara Gemma davanti ad un Maurizio che sembra aver vissuto un film diverso da quello vissuto dalla torinese. Lei tenta l'ennesimo "appello" ad azzerare e riprendere una frequentazione interrotta perchè lui non ha saputo andare oltre ma il cavaliere, a dispetto delle altre volte che in qualche modo aveva cercato di salvare il salvabile (alimentando le fantasie e le speranze di una Galgani precocemente innamorata), sembra irremovibile soprattutto davanti agli attacchi dello studio che lo etichettano come falso e manipolatore.

Maria De Filippi cerca di far ragionare Gemma così come gli opinionisti Gianni e Tina: "Gemma non hai 15 anni, ti vuoi svegliare?", chiosa Sperti. Ma la dama fatica ad accettare l'evidenza.

In tutto questo si inserisce Elena, dama con la quale Maurizio è pronto ad uscire e che cerca di difendere l'atteggiamento del cavaliere sollevando le ire dello studio.