Uomini e donne, Gemma attacca Tina: "Così hai messo in difficoltà Maurizio"

"Vedo Maurizio in difficoltà di fronte alle continue intromissioni di Tina". Gemma Galgani rivela alla redazione di Uomini e donne che il vero problema delle sue storie non è lei o il suo carattere bensì come "Tina mi fa diventare pesante portando gli uomini che frequento a scappare a gambe levate". Morale: se la storia con Maurizio non inizia è per colpa di Tina.

Gemma sembra una ragazzina al primo appuntamento, molto emozionata, molto presa, Maurizio si dice coinvolto dal suo modo di pensare: "Tra me e Gemma ci sono molti argomenti", affermazioni che sono però terreno fertile per le stilettate di Tina: "ti piace il corpo di sta donna?perchè non vi siete baciati?" incalza l'opinionista.

Maurizio fatica a gestire la situazione, in particolar modo quando alle parole di Tina si aggiungono i battibecchi in studio tra Gemma e Valentina, l'altra dama con la quale si sta frequentando. Il cavaliere invita le due a smetterla con questo atteggiamento e torna a ribadire che per lui l'età non è un problema. To be continued...