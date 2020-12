Uomini e donne, Flash Gem: Gemma interpreta Flash Dance a 71 anni ed è standing ovation (VIDEO)

"Folle ma promossa", così Anahi, la stilista di Uomini e donne defisce la mise scelta da Gemma Galgani per la sfilata. Body in lycra, gonnellino corto e trasparente, scaldamuscolo, tutto l'occorrente per meglio interpretare Alex la protagonista del film cult Flashdance. L'attesa in studio è ricca di visi increduli per la scelta della donna ma che diventano applausi quando la torinese da vita alla sua performance.

I passi di danza non sono quelli di un'etoile ma tutti, anche i più scettici come Gianni Sperti, al termine dell'esibizione si alzano in piedi per applaudire il coraggio e la determinazione della donna che, a 71 anni, si muove con grande eleganza.

Il parterre maschile premia Gemma con uno stuolo di 10, il "suo" Maurizio le dà anche la lode e la donna ringrazia. Maria vedendo l'entusiasmo della torinese le dice: "Ho paura che Maurizio ti stia dando alla testa" e lei sorride. Tra i due intanto c'è grande complicità e a fronte di questo Gemma decide di chiudere definitivamente con Biagio, anche se ultimamente lo stava frequentando più per amicizia che altro.