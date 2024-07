Uomini e donne, Gemma in love: potrebbe non rientrare a settembre

Uomini e donne senza Gemma Galgani? È l'ipotesi ventilata sui social dopo che Lorenzo Pugnaloni ha fatto presente che la storica dama sta continuando a frequentare Pietro Del Pozzo, fuori dalle telecamere.

Il 66enne di Sestri Levante si era presentato in studio verso fine stagione proprio per conoscere Gemma. Vedovo da quattro anni ha dichiarato di essere arrivato al dating show colpito dalla storica dama: "Mi sembri davvero una bella persona nell’animo e, siccome quattro anni fa, ho chiuso il cuore, spero di riaprirlo con te", aveva raccontato una volta arrivato nel parterre.

Dopo una prima esterna Gemma aveva raccontato di avere davanti a sè: "una persona ricca di sapienza, ma umile. C'è un'attrazione che non è soltanto fisica: di simpatia ed ironia. Sono stata bene". Forse Gemma ha davvero trovato la sua metà e dopo la stagione disastrosa che si è lasciata alle spalle, per lei potrebbe essere davvero la fine del suo ciclo nel programma.

Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni la frequentazione sta proseguendo e questo potrebbe far sì che Gemma non torni a sedere nel nel parterre del Trono Over, ma è anche vero che l'estate è lunga e tutto potrebbe succedere.