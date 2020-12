Uomini e donne, escono con Gemma ma nessuno si spinge oltre: "Gli fai ribrezzo"

Ancora una volta la dama torinese è al centro del dibattito in studio. A fronte di alcune considerazioni sulle uscite con Biagio e Maurizio Tina sottolinea come questo "rispetto" che decanta la Galgani altro non è che mancato interesse

"Lo scopo della trasmissione è trovare qualcuno con cui uscire e innamorarsi, cos'è che vi blocca? Perchè non avete voglia di fare l'amore, di baciarvi, siete adulti...". Tina Cipollari torna a ribadire il suo pensiero in merito a questo "rispetto" che porterebbe gli uomini che stanno frequentando Gemma a non spingersi oltre ad un'uscita o ad un abbraccio.

Esternazioni che arrivano dopo il resoconto delle uscite di Gemma con Biagio, con il quale è la stessa torinese a non volersi concedere, e con Maurizio che sembra evitare le situazioni troppo intime prova ne è che nell'ultima uscita, piuttosto che mangiare una pizza in camera con Gemma, preferisce cenare al ristorante. A sua discolpa interviene Maurizio il quale dice di non avere colto la proposta. "Non dire che ieri ti ho rifiutata", sottolinea Maurizio.

In tutto questa bagarre Gemma prende invece posizione nei confronti di Andrea, il 41enne che si era presentato in studio prorprio per conoscere la torinese. Il fascio di rose e l'invito a cena non è bastato a catturare l'interesse della Galgani che a malincuore lo saluta: "Sei una bella persona ma non intendo continuare". Decisione giudicata tardiva da Tina dal momento che Gemma non ha nemmeno mai sentito telefonicamente il giovane: "Potevi salutarlo sin dall'inizio", chiosa l'opinionista.

Nonostante Gemma non nasconda i suoi sentimenti, Maurizio si apre anche ad altre frequentazioni. Dalla scorsa settimana infatti sente Alfonsina...saprà minare il rapporto "in erba" con la Galgani?