Uomini e donne, Gemma colleziona l'ennesimo flop: con Riccardo finisce dopo un'uscita

Il baciamano, i gesti eleganti, catturano la curiosità di Gemma che dopo una serie di delusioni mette gli occhi su Riccardo, il cavaliere misterioso che è restio a raccontare del suo passato, in particolare del suo lavoro. La torinese confessa di avere avuto delle conversazioni telefoniche e di essere uscita con lui ma, a malincuore, capisce che Riccardo l'ha cercata: "Solo per amicizia“.

Non è la prima volta che la dama si trova a vivere situazioni ambigue all'interno del programma. Ne è un esempio la frequentazione con Maurizio, reale o costruita che sia, dove la Galgani ha cercato in tutti i modi di avere un approccio fisico ma tra presunti blocchi e tensioni da studio, l'esperto di comunicazione se ne è poi uscito con Elena Di Brino.

È finita anche la breve frequentazione con Bruno, il giovane sceso appositamente per la Galgani, ma che non aveva mai convinto nemmeno la stessa dama. Questi gli ultimi di una fila di pretendenti o presunti tali le cui frequentazioni si sono poi rivelate essere un flop. Ma la dama non molla e alla soglia dei 73 anni, sogna ancora il principe azzurro.