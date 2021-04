Uomini e donne, l'ex Cavaliere choc: "Dopo Gemma ho pensato di entrare in convento"

"Uscito dal programma ho detto solo una cosa: se non trovo l'amore me ne vado in convento". A parlare è Rocco Fredella, ex cavaliere del Trono over, intervistato da Fralof. L'uscita dal programma di Rocco è coincisa con la fine della relazione con Gemma Galgani. Una frequentazione ricca di sali e scendi ma che, a bocce ferme, non sarebbe mai decollata in quanto l'ex cavaliere ritiene che: "Gemma deve fare pace con se stessa. Cerca un amore che non esiste".

La permanenza all'interno del programma è durata 10 mesi: "Io le piacevo fisicamente come uomo ma non come persona", sottolinea Rocco parlando della Galgani.

Una frequentazione che ha lasciato il segno soprattutto dal punto di vista emotivo in quanto: "Uscito dal programma - racconta l'ex cavaliere - ho detto solo una cosa: se non trovo l'amore me ne vado in convento. Avevo preso accordo con un convento in Umbria. Volevo fare pulizia mentale perché non credevo più nell'amore vero perché da Uomini e Donne sono uscito devastato. Volevo far parte di una vita misera ma di qualità e purificarmi da tutto quello che era successo in trasmissione. Volevo chiudere con quella vita e stare li finchè non fossi stato pronto a tornare alla realtà".

Eppure Fredella non ha indossato l'abito talare o il saio perchè nella sua vita è entrata Doriana: "Lei mi ha detto che non ero una persona da convento", spiega l'ex cavaliere. Da allora sono trascorsi due anni: "Sono felicemente innamorato, conviviamo", precisa orgogliosamente.