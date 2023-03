Uomini e donne, Silvio attaccato da Armando: Gemma torna sui suoi passi e chiede un confronto

Fin dal suo ingresso in studio aveva giocato a carte scoperte, a 70 anni bisogna essere chiari, o ci si piace oppure no. Vedendo il programma da casa aveva espresso la volontà di conoscere la veterana, e più popolare delle dame, Gemma Galgani, e così si è fatto avanti sottolineando, magari in maniera colorita, che nella sua concezione del piacersi ci sta anche che uno voglia vivere un po' di intimità con il suo compagno/a. Da qui è nata la frequentazione tra Silvio e Gemma.

La Galgani, era partita con il freno tirato, precisando che per lei non c'era motivo di correre e che alla fretta avrebbe preferito un corteggiamento galante fatto di fiori, cene, uscite etc. Due mondi che seppur lontani, sembravano potersi incontrare, ma che hanno portato invece ad un brusco stop con tanto di incursioni esterne.

Se Silvio dopo aver ricevuto il due di picche da Gemma ha palesato l'intenzione di chiudere la frequentazione, Gemma ha agito in maniera più teatrale con pianti, uscite di studio, dicendosi ferita a tal punto dal dover contattare la psicologa per superare il momento.

Non solo, sulla questione è intervenuto anche un altro veterano del programma, Armando Incarnato, conosciuto ai più per i suoi modi irruenti e poco galanti nei confronti delle donne. In questa vicenda il napoletano ha voluto dir la sua attaccando Silvio e dicendogli che non poteva ridurre tutto al sesso. Ne è nato un confronto vis a vis tra Silvio e Armando nel quale si è inserito anche Gianni: "Vorrei ricordare a padre Armando che a te, quando non interessa una donna la massacri", ha sottolineato l'opinionista.

Armando continua a rimarcare come Silvio sia stato poco carino nei confronti di Gemma e abbia pensato solo al sesso mentre Gianni e Tina fanno presente come fosse un modus operandi consono a Gemma che in altre situazioni aveva guardato molto al sesso.

Ma l'epilogo di tutta questa vicenda è ancor più disarmante perchè Gemma, dopo aver pianto, dopo essere uscita dallo studio ed aver gridato al lupo, si è detta comunque coinvolta da Silvio e di aver voglia di parlarci per chiarire. Di diverso avviso Silvio, desideroso di lasciare lo studio in seduta stante anche se, dopo le varie esortazioni dello studio, decide di assecondare la volontà della dama. Ci sarà un cambio di prospettiva tra i due?