Uomini e donne, Gemma non si concede e Silvio sbotta: è già finita?

La focosità di Silvio mette in crisi la coppia. Il cavaliere piemontese, arrivato in studio con il solo intento di corteggiare Gemma Galgani, sembra essere (già) arrivato ad un punto di non ritorno. Il motivo? Non si sente desiderato. "Dopo un mese di frequentazione ci siamo solo scambiati tre baci" e lo dice con molto rammarico perchè teme che la dama non sia sincera, ovvero che finga un interesse nei suoi confronti. Lui è l'uomo del petting, della contatto fisico come miglior espressione dell'amore mentre la dama sembra andarci con i piedi di piombo.

Eppure Gemma è sempre stata molto attenta al lato intimo della copppia mentre ora sembra prendere tempo tanto che Tina, con le sue uscite colorite le dice: "Sei diventata intollerante al ca***?". Gemma si indigna ma qualcosa non torna e come sottolinea Gianni, con Giorgio i racconti erano ben diversi e non ha certo impiegato tutto questo tempo per concedersi all'amore con il suo "Gabbiano".

Nel confronto con il cavaliere, l'unico momento di vera intimità vissuto con la dama è stato l'ultimo ovvero nel pomeriggio alle terme organizzato da Gemma. Lì tra l'idromassaggio, le coccole nell'acqua (dove lui le ha fatto sentire "lo strumento"), "C'è stato poco di romantico", dichiara Silvio che per la prima volta in un mese si è sentito desiderato. Ma una rondine non fa primavera e il cavaliere piemontese è in difficoltà perchè in tutte le altre occasioni si è sentito "scansato" e pertanto ora vuole un po' di chiarezza ma Gemma invece arriva allo scontro, e al pianto, perchè dice non volersi snaturare perchè lei è quella del romanticismo, dei petali, delle poesie e non del mero sesso e della volgarità.

Tra i due c'è dunque un po' di maretta e alla fine, con l'intervento di Maria De Filippi provano a regalarsi un ballo ma Gemma continua a stare sulle sue rischiando così di perdere il cavaliere.