Uomini e donne, Silvio chiude con Gemma e lei gli dà del porco

Non c'è margine di ritorno questa volta. Silvio ha messo la parola fine alla frequentazione con Gemma e i titoli di coda non sono stati certo dei migliori. La storia (che poi chiamarla storia sembra quasi fuori luogo) tra i due protagonisti del Trono over si è chiusa sul nascere con i due protagonisti a vomitarsi addosso le peggio cose e questa volta, l'indelicata è sembrata essere Gemma più che Silvio.

Se lui può essere sembrato un po' volgare, un po' too much per i suoi 70 anni (portati egregiamente peraltro), lei poteva chiudere senza andare a sviscerare gli altarini di Silvio. Secondo quanto riportato dalla dama infatti, il cavaliere dà un bel peso alla sfera sessuale e potrebbe essere anche frequentatore di chat un po' spinte, o simili. Atteggiamenti che cozzano con una Gemma che sta ancora aspettando il principe con il cavallo bianco e al sesso dice di preferire un corteggiamento d'altri tempi.

Nell'ultima puntata del Trono over, i due si sono ritrovati a centro studio dopo che Gemma aveva chiesto l'ennesimo confronto: "per salvare quanto di bello c'è stato" ma questa volta i due non hanno trovato punti d'incontro e a bacchettare la lady è stato anche Gianni che l'ha accusata di aver finto le lacrime. Sulla stessa linea l'intervento di Tina che, com'è nelle sue corde, non ha usato mezze misure: "La descrizione che lei dà di Silvio è quello di un porco, dice solo porcherie, ma noi sappiamo quanto Gemma ci tenga al sesso quando è interessata alla persona che l'ha difronte (ndr. alludendo ad un filmato con il meglio delle frequentazioni di Gemma e siparietti provocanti mostrato in puntata) ", ha sottolineato l'opinionista.

Presa di posizione anche di Maria De Filippi che ha cercato di argomentare in maniera meno volgare quanto accaduto: "Non siete in sintonia, mi sembra un rapporto malsano, tu non hai interesse e lui non ce l’ha", ha dichiarato la conduttrice.

Silvio è sembrato piuttosto infastidito da questo finale di scena e come dichiarato in più occasioni chiuso con Gemma è pronto a tornare a casa.