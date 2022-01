Uomini e donne, Gemma smaschera Leonardo: "Dovresti solo vergognarti"

Il ritorno in studio dopo la pausa di Natale è stato tutt'altro che sereno per Gemma Galgani. Se la dama torinese aveva salutato il pubblico con una frequentazione (con Leonardo) che sembrava ridarle speranza nei confronti dell'amore, la donna è stata raggiunta da una telefonata che le ha fatto aprire gli occhi.

La dama è infatti arrivata in studio furiosa, quasi incapace di riportare quanto le era stato riferito da una donna che aveva intrattenuto una conversazione con il suo Leonardo. Dichiarazioni che hanno portato Gemma a mettere in discussione il cavaliere in quanto, a detta della donna, Leonardo le avrebbe raccontato di non baciare Gemma "perchè i suoi baci le fanno schifo", di rimanere nel programma "perchè è tutto spettacolo" e non solo, le avrebbe infatti raccontato di avere sì un interesse ma per un'altra la signora bionda che però non può frequentare perchè altrimenti Gemma gli farebbe delle scenate.

Parole che hanno mandato su tutte le furie Gemma che si è scagliata duramente contro Leonardo il quale avrebbe cercato di girare la frittata raccontando di essere vittima di un raggiro in quanto la donna in questione avrebbe cercato di estorcergli del denaro. Ma Gemma non ha voluto sentir ragioni e senza troppi indugi ha deciso di mettere fine ad una relazione che poteva essere una svolta e che invece si è rivelata essere un fake. L'ennesimo fake.

E dal momento che Leonardo si era presentato in studio proprio con l'intento di conoscere Gemma, alla fine di tutta questa vicenda, viene invitato (e accompagnato) da Tina a lasciare lo studio, tra le lacrime di rabbia della dama.