Uomini e donne, Gemma scarica Stefano (ma poi lo attacca)

Nell'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata oggetto di dibattito per alcuni atteggiamenti poco "consoni" avuti nei confronti di Stefano. Il cavaliere dopo aver rimediato un due di picche dalla Galgani ha "osato" andare oltre avventurandosi in nuove conoscenze, o meglio, chiedono il numero ad altre dame e la torinese ha avuto qualcosa da ridire. Secondo la Galgani, Stefano avrebbe dovuto "leccarsi le ferite" invece che lanciarsi in altre frequentazioni.

Pensiero che è stato gelato da Gianni, Tina, ma anche dalla conduttrice Maria De Filippi che ha chiesto spiegazioni a Gemma sul perché si mostrasse quasi risentita.

Lo stesso Stefano si è mostrato un po' disorientato di fronte alle "pretese" di Gemma. "Mi hai detto che non provi nulla, che non posso essere niente più che un amico - ha dichiarato Stefano - io non è che volto pagina, la strappo proprio".