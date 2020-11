Uomini e donne, Tina demolisce Gemma: "Hai sempre voluto fare l'amante"

Volano stracci in puntata. Nemmeno la distanza fisica tra le due ha frenato i loro screzi. Ancora una volta l'opinionista ha sottolineato come creda poco alle parole della torinese

Sono riuscite a litigare anche a distanza. È scontro infuocato a Uomini e donne tra Gemma Galgani e Tina, l'opinionista in collegamento da casa, in quanto costretta all'isolamento, è intervenuta duramente nei confronti della dama torinese: "Hai scelto di fare sempre l’amante nella tua vita, è per questo che ti ritrovi a 70 anni così".

L'opinionista si riferisce in particolar modo a delle presunte dichiarazioni rilasciate da Gemma ai giornali. "C’era una tua intervista in cui dicevi di aver avuto tanti amori tra cui Walter Chiari”, dichiara Tina e la dama risponde: "Tu mi devi portare le prove e persone perchè non lo accetto".

"Nella mia vita ho avuto un marito meraviglioso", spiega Gemma interrotta da un'altra stilettata di Tina: "Ti sei sposata il lunedì e giovedì vi siete già lasciati andare. Basta fare la mascherina".