Caos a Uomini e donne, Tina fa piangere Gemma: "Questa volta è troppo"

Proseguono i battibecchi in studio tra l'opinionista e la dama torinese. Non è cosa nuova vederle ai ferri corti. La ex fiamma del "gabbiano George" però non ci sta e lascia (temporaneamente) lo studio ferita dalle parole della Cipollari

Il copione sembra sempre lo stesso da diversi anni: Gemma che sembra lanciarsi in avventure che terminano dopo poche uscite o perchè lei "chiede troppo" (com'era stato con Giorgio) e Tina che rincara la dose mettendo in discussione l'approccio della dama torinese.

È successo anche dopo la fine della frequentazione con Biagio ma questa volta, a detta di Gemma, la Cipollari c'è andata pesante. Il battibecco tra le due era iniziato dopo che Gemma aveva visto la copertina di un settimanale (Nuovo tv) che immortalava Tina a spasso per Firenze con "il gabbiano George" e la sua nuova fidanzata.

Uno scatto che la torinese, seppur conscia della frequentazione tra i due, non ha molto gradito e che ha di conseguenza riportato al centro della scena i dissapori tra l'opinionista e la dama. Sta di fatto che durante un ballo in studio, i toni si sono accesi (Gemma non ha voluto riferite le parole esatte) tanto che Gemma per la prima volta in tanti anni ha lasciato la sua postazione e si è portata in lacrime dietro le quinte.

Scene che hanno fatto scoppiare il dibattito in studio: "Ha rotto le scatole, c’è bisogno di fare questa tragedia ogni volta?", ha dichiarato la Cipollari. "Mi ha graffiato l’anima, mi mette alla berlina e tutti si prendono gioco di me" ha riposto Gemma. Nessuna sepoltura dell'ascia di guerra tra le due, anzi, ma per il pubblico di Uomini e donne non è altro che l'ennesima.

Spostata l'attenzione sulle frequentazioni della torinese, un nuovo cavaliere si affaccia sulla scena: è Mario.

I due trascorrono del tempo insieme e il 57enne sottolinea come Gemma sia più bella al naturale, senza trucco. La definisce come una donna di gran carisma e molto piacevole. Insorgono però le dame, in primis Cristina che tira in ballo un discorso che l'uomo le avrebbe fatto e che la porta a definirlo in coerente. Secondo Cristina l'uomo sarebbe solito approcciarsi a donne molto più giovani e "gnocche", ma lui nega di aver mai usato questi termini.

Gemma non crede alle parole di Cristina e si concede un ballo con Mario. Che sia un nuovo inizio o l'ennesimo della serie come lo definisce Tina?