Uomini e donne, Gemma si lancia su un nuovo cavaliere ma rimedia un altro palo

Gemma nota nel parterre maschile un cavaliere e decide di lanciarsi nella conoscenza ma, anche questa volta, la frequentazione non decolla. La dama snobba il corteggiamento dell'imprenditore 50enne siciliano venuto appositamente per conoscerla e chiede il numero a Vincenzo, un signore brizzolato che ha qualche anno in meno di lei.

La conoscenza sembra partire con il piede giusto, lei che lascia il numero a lui, lui che lascia il numero a lei, i due si vedono, vanno a cena ma il giorno seguente il cavaliere telefona a Gemma dicendole di non fare menzione dell'uscita in studio. La cosa lascia Gemma di stucco e chiede spiegazioni.

Il confronto non avviene in studio perchè il cavaliere, per motivi di salute, non può prendere parte alla puntata ma in collegamento, racconta la sua versione dei fatti sottolineando come non intenda proseguire nella conoscenza. Parole che suonano come un deja vu per la dama torinese che, ancora una volta, rimedia un due di picche e torna a sedere nel parterre.