Uomini e donne, le perle (senza freni) di Gemma: dal bacio umido all'abbraccio multiplo

La frequentazione tra la dama torinese e il signor Maurizio continua nonostante siano in molti a mettere in discussione le vere intenzioni del cavaliere che, al tempo stesso, esce anche con la 36enne Valentina

L'ingresso nel programma del 50enne Maurizio e la sua frequentazione con Gemma, hanno portato i telespettatori a fare delle associazioni con gli inizi della storia tra la dama torinese e il "gabbiano George". Ora come allora a far discutere c'è una differenza d'età importante (22 anni) che porta, in particolar modo gli opinionisti, a mettere in discussione il vero interesse dell'uomo nei confronti della Galgani.

Gemma non sembra essere toccata dalle illazioni di Gianni e Tina e sostiene di trovarsi molto bene con il 50enne che nel frattempo vede anche Valentina, una donna completamente diversa da lei, soprattutto per i suoi 36 anni.

Gemma non si dice gelosa anche se poi in studio partono una serie di frecciatine che lasciano intendere altro soprattutto quando Valentina parla di un contatto fisico con Maurizio: "Ci sono stati degli abbracci post cena", afferma la giovane protagonista del trono over. Dichiarazioni che trovano la pronta riposta di Gemma che, dal canto suo, dice di non essere da meno ovvero Maurizio ha avuto anche con lei un approccio fisico con un "abbraccio multiplo".

Maurizio viene punzecchiato da Tina che vorrebbe una risposta ad una domanda che gli ha posto anche nella puntata precedente ovvero: "Cosa ti piace di Gemma?", domanda che viene un po' glissata dal cavaliere il quale sostiene che la frequentazione è ancora agli inizi per dare una risposta.

In attesa di risposte, Gemma continua la frequentanzione e respinge le avances di Biagio.