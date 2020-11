Uomini e donne, l'addio tra Valentina e Germano. E Tina s'infuria: "Farabutto"

L'uscita dal programma aveva lasciato trasparire che i due viaggiassero su correnti differenti e il rientro in studio con musi lunghi e un ciao a denti stretti, ha dato conferma che questa unione non è certo decollata nella vita reale

"Incompatibilità caratteriale", sarebbe questo il motivo che ha portato Germano a non viversi il rapporto con Valentina dopo l'uscita dal programma. I due si sono trovati faccia a faccia in studio e hanno raccontato il naufragio (anche se solo per Valentina) di una storia che forse non era nemmeno partita con il piede giusto.

I due, una volta usciti dal programma si sono visti una volta sola in un mese e il resto dei giorni li hanno passati a discutere telefonicamente. "Non ha senso che tu sia uscito con me", dichiara Valentina sottolineando: "sono contenta delle emozioni che ho provato, se lo guardo non mi è indifferente".

Ben diverso il commento del cavaliere: "Non riusciamo a relazionarci", parole che vengono criticate duramente da Gianni e Tina soprattutto quando Valentina rivela di aver saputo che mentre loro non si vedevamo lui chattava su Instagram con le sue follwers.

Per i due dunque non c'è futuro. Nonostante questo Germano dichiara di voler rimanere nel programma ma Tina insorge: "Sei un farabutto" e anche la diplomatica Maria De Filippi, si trova in difficoltà difronte alla richiesta del cavaliere e rimanda al parterre femminile il verdetto: "Nessuna è interessata, non è nei miei modi cacciare le persone ma credo non ci siano i presupposti perchè tu rimanga qui", spiega la padrona di casa.

Nel frattempo Valentina, su indicazione di Maria decide di darsi tempo, per valutare se tornare in studio alla ricerca dell'anima gemella o meno.