Uomini e donne, l'ex tronista Giacomo Czerny operato d'urgenza: "È stato un incubo"

"Era lì come una bomba ad orologeria", l'ex tronista Giacomo Czerny racconta attraverso i social i momenti di grande paura vissuti a seguito di una diagnosi che nessuno poteva immaginare. Da qualche giorno lui e la fidanzata Martina Grado avevano fatto intendere che qualcosa non andasse. L'accesso al Pronto soccorso, le foto da un letto di ospedale e solo nelle scorse ore un post che fa chiarezza su quanto stesse accadendo.

"Ho saputo di avere un aneurisma in testa - scrive in un post il videomaker - È stato un incubo, veloce e una cosa che non sei mai pronto ad affrontare. Per un malditesta che mi portavo dietro da un po’ mi è stato consigliato di fare una risonanza magnetica alla testa. Era lì come una bomba ad orologeria. Mi sono operato subito".

L'ex tronista ringrazia chi gli è stato accanto, in primis, la famiglia, la fidanzata, gli amici. Il post conta già migliaia di visualizzazioni e commenti tra i quali spicca quello della compagna: "Dopo questa voglio l'anello al dito". Proprio qualche giorno prima il ligure aveva condiviso sui social un post dove parlava di quanto fosse speciale la sua compagna: "Non lo potete sapere, perchè lo fa in silenzio, senza dire nulla", aveva scritto.

Arrivano poi i messaggi di Samuele Carniani e Davide Basolo, ex Uomini e donne. Carico d'amore il messaggio della mamma Camilla: "Tu sei esattamente come ti ho desiderato tutto ciò che di meglio una madre può desiderare. Ora cammini da solo ma io sar sempre lì pronta a sostenerti e proteggerti...sempre".

La fidanzata ha poi raccontato attraverso i suoi canali social la paura vissuta: "È stato un incubo, uno spavento grande, ieri sono crollata in mezzo al supermercato, precisamente tra i ravioli alla mia destra e il latte vegetale alla mia sinistra, però siamo qui a parlarne! E se guardo ai giorni passati vedo anche tanto amore". E con l'occasione lancia un messaggio ai followers: "Fate un controllo in più anzichè uno in meno, siate scrupolosi e paranoici (il giusto) la vita è una".