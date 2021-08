Uomini e donne, Giacomo Czerny è sempre più innamorato: "Mai incontrata una persona così"

"Non ho mai incontrato una persona così...che ti fa dire ok, quanto sono fortunato", l'ex tronista Giacomo Czerny apre il suo cuore ai followers raccontando la magia del rapporto con la sua fidanzata Martina Grado. I due, dopo aver condiviso un percorso un percorso di alti e bassi all'interno di Uomini e donne, dopo essersi scelti non si sono più separati.

La loro è una storia comune a molte altre, un amore a distanza ma che porta i due a raggiungersi non appena i rispettivi lavori lo permettono. E questa "normalità" di coppia è forse il valore aggiunto di un rapporto fortemente sostenuto dai followers.

Reduci dalla prima vacanza on the road in Sardegna i due si sono divisi per qualche giorno per poi ritrovarsi nuovamente l'uno tra le braccia dell'altra e questo ha fatto sì che potessero ritrovare la magia dello stare insieme. In un'ultima stories condivisa dall'ex tronista, esalta le qualità della sua compagna solita lasciargli post-it dove esterna il suo amore. Un amore a prova di diabete.