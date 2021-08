Uomini e donne, Martina Grado e Giacomo Czerny pronti alla convivenza

"Ho una voglia matta di stare con te" diceva l'ex tronista Giacomo Czerny il giorno della scelta, che è ricaduta su Martina Grado, e da allora sta vivendo un amore folle fatto di complicità e condivisione. Dopo l'avventura on the road in Sardegna, i due innamorati sono tornati alla vita di tutti i giorni, a distanza perchè l'ex corteggiatrice vive in Lombardia e il videomaker in Liguria. Da due mesi macinano centinaia di km a settimana pur di stare insieme ma ora sentono la necessità di viversi la quotidianità.

Casa nuova

A parlarne è Martina Grado dopo che ha condiviso con i followers qualche dettaglio della sua nuova casa. Sistemazione che dice di aver comprato ancora prima dell'avventura di Uomini e donne e che molti pensavano potesse essere la nuova dimora dei due.

L'ex corteggiatrice frena gli entusiasmi dicendo che quella è la sua nuova casa ma non esclude il fatto che possa diventare una sistemazione per due. La bergamasca rivela infatti la volontà di andare a convivere con il suo fidanzato ma ancora non hanno deciso quando e dove. L'importante, come dice la ballerina, è essere insieme.