Uomini e donne, secondo anniversario per Giacomo Czerny e Martina: arriva l'anello

Nel secondo anniversario arriva l'anello, non un anello di fidanzamento ma una fedina uguale per entrambi, a suggellare l'amore che lega Giacomo Czerny a Martina Grado. Si sono conosciuti all'interno di Uomini e donne e una volta spenti i riflettori hanno iniziato a vivere la loro storia da pendolari per poi convogliare sull'idea di condivisione di un tetto comune, a Sarzana terra in cui è nato e cresciuto lui.

Se l'ex corteggiatrice ha optato per un regalo peloso, ovvero una gattina che è stata poi chiamata Marvel, l'ex tronista ha deciso su un oggetto iconico ovvero la fedina ma non si è fermato qui. Ha anche condiviso sui social un post che ha tutto il sapore di una dichiarazione d'amore.

"Potrei parlarti della notte più bella della mia vita - scrive il videomaker - quella seconda notte indimenticabile, potrei parlarti del viaggio più bello che ho mai fatto, potrei parlarti dell'emozione più forte che ho mai sentito e potrei parlarti della mia vita di oggi e di domani, ci saresti tu in tutto questo.

Ti.", parole che hanno trovato pronta risposta in Martina: "Mi hai ricordato quanto sia bello vivere.. ed ho scoperto che vivere con te è ancora meglio".