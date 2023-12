Uomini e donne, Giacomo Czerny torna sui social dopo l'intervento: "Rischiavo di morire"

A pochi giorni dall'intervento, Giacomo Czerny torna sui social e racconta ai fans quanto accaduto.

"Tutto parte due mesi fa quando ero al lavoro e ho avvertito un forte mal di testa - racconta il videomaker - un mal di testa che non se n'è mai andato ed è rimasto costante per due mesi, io ero un po' preoccupato, mi dicevano cefalea, nevralgia e durante queste visite mi hanno consigliato di fare una risonanza magnetica per escludere le cose peggiori".

Un controllo che si è rivelato essere salvavita perchè, come spiega: "Mi hanno trovato un aneurisma. Sono andato in panico e sono andato in ospedale, mi hanno fatto una tac e hanno visto bene cos'avevo e mi hanno trovato un aneurisma di 11 millimetri, molto grande che andava operato subito, io non ci capivo più niente e in due giorni mi hanno operato...l'intervento è andato bene".

Il mal di testa sembra non essere legato all'aneurisma ma è stato una sorta di alert: "Mi hanno detto che la situazione non era delle migliori ed è stata tosta - spiega con la voce rotta - in seguito ho capito che la mia è stata un'operazione d'urgenza perchè rischiavo di morire ed è stata una consapevolezza dura da somatizzare. Sono stati giorni orribili, sono in ripresa".

Dimesso dall'ospedale è infatti rientrato nella sua Sarzana dove vive con la compagna Martina Grado che, in tutto questo periodo difficile non l'ha mai mollato un secondo.