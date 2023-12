Uomini e donne, Giacomo Czerny e la foto dall'ospedale: fans preoccupati

Problemi di salute per l'ex tronista Giacomo Czerny. Le prime avvisaglie erano arrivate dal profilo social della fidanzata Martina Grado che sottolineava come il ligure, di padre austriaco, stesse attraversando un momento difficile. Qualche foto dal letto di ospedale, qualche post che faceva emergere la delicatezza del momento. Sui motivi che abbiano che abbiano portato l'ex tronista al ricovero c'è ancora il massimo riserbo.

Di certo, la fidanzata (nonchè scelta) Martina Grado, è stata una grande spalle per il videomaker come lui stesso ha sottolineato attraverso i social. "In questo periodo devo ringraziare lei, perché non sapete quanto speciale è. Non lo potete sapere, perché lo fa in silenzio, senza dire nulla, perché non le importa di farlo sapere. Grazie amore. Ti.", queste le parole pubblicate sui social dall'ex tronista riferendosi alla fidanzata con la quale convive da tempo.

Giacomo e Martina, dopo un primo periodo da fidanzati a distanza (lei viveva a Bergamo) sono andati a convivere qualche anno fa a Sarzana, città di lui, dove tutt'ora vivo con i loro pelosi: Tyger, il cane di lei e Marvel, la gattina regalata dall'ex corteggiatore al suo fidanzato, in occasione dell'anniversario.

Giacomo Czerny ha anche fatto sapere che racconterà sui social quanto gli sta accadendo, molto probabilmente lo farà una volta che ha superato il tutto.