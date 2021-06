Uomini e donne, vacanza in camper per Giacomo e Martina con le dritte dei followers

I due innamorati hanno lanciato una "sfida" ai loro sostenitori che per l'occasione dovranno diventare una sorta di consulenti di viaggio. Dovranno infatti fornire loro dettagli su mete da raggiungere, piuttosto che locali dove andare a mangiare

Procede a gonfie vele la relazione tra l'ex tronista Giacomo Czerny e la sua corteggiatrice Marina Grado, nata nel dating show Mediaset. Nonostante la distanza, i due non perdono occasione per stare insieme e conclusi gli impegni di lavoro stanno progettando le vacanze estive... con la complicità dei followers.

Fans consulenti di viaggio

Nei giorni scorsi infatti, i due innamorati hanno condiviso delle stories su Ig dove annunciano la meta delle loro vacanze, la Sardegna, ma chiedono il supporto dei loro sostenitori che diverrannno una sorta di consulenti di viaggio in quanto dovranno fornire loro alcune dritte su mete da visitare, luoghi dove poter mangiare, il tutto attraverso i social.

Un'idea curiosa che ha catturato subito l'interesse dei fans che si sono attivati per rispondere al meglio alle richieste dei propri beniamini.