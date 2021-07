Uomini e donne, vacanza wild per Martina e Giacomo: le tappe le decidono i followers

Sono partiti nei giorni scorsi a bordo di un camper. Si sono imbarcati da Livorno e hanno raggiunto l'isola sarda dove ha preso forma la loro prima estate in love

I followers sono i veri protagonisti della prima vacanza in love di Martina Grado e Giacomo Czerny. Una vacanza molto wild: "solo mare e amore", come racconta l'ex corteggiatrice attraverso le stories che documentano le tappe del viaggio. Si sono imbarcati a Livorno e hanno raggiunto la Sardegna in camper e, grazie alle "dritte" dei followers si spostano su una città piuttosto che un'altra.

Il primo sondaggio era San Teodoro o Orosei e, ha vinto il primo. Il secondo sondaggio è: Villasimius o Costa Rei. Una vacanza che sarà poi oggetto di un video che sta producendo l'ex tronista, che di professione fa il video maker. Un progetto denominato Outta Control Sardinia

Molto complici, hanno raccontato di aver finalmente trovato la persona giusta per fare un viaggio on the road che sognavano da tempo e visto il seguito di visualizzazioni (oltre 20mila al primo video) piacerà molto anche ai loro followers.