Uomini e donne, Marianna scarica Armando per Gianluca: "Scelta di comodo"

Dopo il triangolo Armando-Gianluca-Lucrezia è la volta di Armando-Gianluca-Marianna. Continua ad esserci un intreccio di interessi tra Trono classico e Trono over e i protagonisti sono sempre gli stessi.

A riaccendere il duello tra il cavaliere napoletano e il tronista romano questa volta è Marianna, una giovane partenopea scelta inizialmente per conoscere Armando. I due hanno iniziato a sentirsi ma sulla new entry ha messo gli occhi anche Gianluca che è riuscito a portarla in esterna.

La giovane, dopo una iniziale titubanza, è arrivata ad una scelta e l'ha comunicata in studio creando non poche tensioni.

Marianna ha infatti deciso di continuare a conoscere solo il tronista chiudendo quindi con il parrucchiere napoletano che la accusa di aver scelto per comodità in quanto per esigenze di studio-esterna, Gianluca lo deve vedere solo una volta a settimana, mentre la frequentazione con Armando sarebbe stata più impegnativa e lei avrebbe dovuto mettere da parte la sua "routine" per rispondere alle chiamate piuttosto che richieste alle di uscire.