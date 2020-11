Uomini e donne, tra Gianluca e Dalila scatta la complicità. Ma 'incombe' il fantasma Gabriella

È tra le ultime arrivate nel programma proprio per conoscere il tronista romano. Da subito si è creata una bella intesa ma, come dice la corteggiatrice: "C'è un però"

Dopo essere stato abbandonato da Gabriella, Gianluca rimane con la sola Dalila che sì, è arrivata nel programma con l'intento di conoscere il romano, ma non è nemmeno quel genere di ragazza che sta ad aspettare.

I due escono in esterna e vivono momenti di complicità ma, al rientro in studio, la giovane fa presente di non aver gradito i silenzi di Gianluca difronte ad alcune dichiarazioni fatte nella scorsa puntata dalla oramai ex corteggiatrice Gabriella.

Prima di uscire dai giochi infatti, Gabriella aveva alluso al fatto che il tronista non provasse nulla per nessuna e Dalila è convinta che lui non l'abbia smentita per dare l'ennesima prova di esclusività a Gabriella: "Tu continui a metterla su un piedistallo, anche ora che non c'è" dichiara la giovane mentre il tronista si difende dicendo che lui non ha dato peso alle dichiarazioni di Gabriella.

Nonostante questo Dalila non sente ragioni e al tempo stesso pretende dimostrazioni, anche piccole. "Non puoi fare solo come vuoi tu", sottolinea la ragazza e Gianluca, ancora una volta viene messo in discussione da Gianni che continua a reputarlo farlo.