Uomini e donne, Gianluca e Gabriella: scoppia la passione

C'è grande alchimia tra il tronista Gianluca De Matteis e la sua corteggiatrice Gabriella. Lo dimostra anche l'ultima esterna nella quale il romano ha voluto farla entrare un po' nel suo mondo. L'ha quindi portata nel box dove tiene la moto e ha giocato con lei nel prendersi cura della sua due ruote, un oggetto al quale lui tiene particolarmente.

Dopo questa gag i due si sono concessi un momento di chiacchiere e intimità che è terminato con un bacio appassionato.

Al rientro in studio i suoi dichiarano di essere in imbarazzo: "Sento che c’è una bella chimica", dichiara il tronista. Sensazioni condivise anche dalla corteggiatrice che si dice felice del momento vissuto.

Il tronista però non si chiude alla sola conoscenza di Gabriella e per lui scendono in studio alcune ragazze tra le quali si mette in evidenza Dalila, volto già noto nel salottino Mediaset, la quale spende parole importanti nei confronti del tronista, una serie di elogi dettati dalle sensazioni che le trasmette dalla tv. Nonostante questo il romano sceglie di ballare con Gabriella.